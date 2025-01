Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Kieswerk

Petershagen (ots)

(AB) Wegen eines Einbruchs in ein Kieswerk wurde die Polizei am Mittwochmorgen in den Petershäger Ortsteil Ilse gerufen.

Ein Mitarbeiter des Kieswerks stellte zur frühen Stunden fest, dass Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 5.50 Uhr, das abgelegene Gelände aufsuchten. Gewaltsam brachen die Kriminellen in einen Bürocontainer ein und durchwühlten diesen offenbar nach Wertgegenständen. Ebenso suchten sie offenbar in einer Lagerhalle nach wertvoller Beute. Einen an der Wand befestigten Tresor eigneten sie sich mittels brachialer Gewalt an und nahmen ihn mit. Darin befand sich ein geringer Bargeldbetrag.

Beamte der Kriminalwache führten eine Spurensuche sowie deren Sicherung durch.

Es ist naheliegend, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein könnte. Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder auch Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0.

In derselben Nacht meldete sich ein Anwohner aus dem ebenfalls an der B482 gelegenen Ortsteil Wietersheim. Der beobachtete gegen 23 Uhr ein Fahrzeug sowie mehrere Personen, die in dem Bereich Lange Straße/Im Schaffeld mit Taschenlampen hantierten und kurze Zeit später mit ihrem Wagen in Richtung Leteln davonfuhren. Auffälligkeiten konnten die Beamten zur Nachtzeit nicht feststellen. Ein möglicher Zusammenhang wird geprüft.

