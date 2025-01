Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Bad Oeynhausen beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Wegen zweier Wohnungseinbrüche am Dienstagnachmittag in den Stadtteilen Werste und Eidinghausen bitten die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen nach verschafften sich die Täter im Zeitraum von 14 bis 18.45 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Bühnenstau" in Werste. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume sowie die darin befindlichen Schränke nach Wertgegenständen. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag konnten die Diebe letztlich unerkannt flüchten. Zu einem weiteren Einbruch in ein Zweifamilienhaus kam es zwischen 17.45 und 20 Uhr in Eidinghausen. Hier hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf, um in das Innere zu gelangen. Nachdem die Kriminellen im Parterre hochwertigen Schmuck erbeuteten, suchten sie eine weitere Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes auf. Dort nahmen die Täter noch einen silbernen Kettenanhänger an sich bevor sie das Weite suchten.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Straftaten im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell