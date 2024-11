Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 20-Jähriger bewirft Aufzug mit Glasflaschen und verletzt sich selbst - Anzeige folgt

Gröbers (ots)

Am Montag, den 18. Oktober 2024 informierte die Polizeiinspektion Halle (Saale) die Bundespolizei um 22:00 Uhr über einen Bürgerhinweis. Hierbei soll ein Jugendlicher am Haltepunkt Gröbers randalieren und gegen den Fahrstuhl am Treppenaufgang zu Bahnsteig eins treten. Eine Streife des Bundespolizeireviers Halle (Saale) begab sich umgehend zum Ereignisort und stellte dort einen stark alkoholisierten, jungen Mann fest, der an der rechten Hand blutete. Die Glasscheibe des Fahrstuhls war beschädigt, was mutmaßlich von den zerbrochenen Glasflaschen rührte, mit denen der 20-Jährige zuvor den Fahrstuhl beworfen hatte. Die Einsatzkräfte forderten den Rettungsdienst an, der die blutende Wunde versorgte aber keine Veranlassung zur Mitnahme des Deutschen sahen. Die Identität des Flaschenwerfers wurde festgestellt. Danach folgte eine Belehrung zum Tatvorwurf der von ihm begangenen Straftat. Auch Zeugen konnten vor Ort festgestellt und befragt werden. Den Randalierer erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell