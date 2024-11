Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlicher Dieb erhält gleich sechs Strafanzeigen

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 18. November 2024 wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um 13:30 Uhr aufgrund von mehreren Bürgerhinweisen durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn über eine körperliche Auseinan-dersetzung an der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof Halle (Saa-le) informiert. Umgehend erreichten mehrere Streifen der Bundespolizei den Ereignisort, an dem auch eine Streife der Landespolizei eintraf. Ein Zeuge informierte die eintreffenden Kollegen, dass er Ladendetektiv in einem nahegelegenen Geschäft sei. Hier hatte ein aggressiver Mann Waren entwendet. Der Detektiv war dem Deutschen daraufhin gefolgt und musste in der Straßenbahn mit ansehen, wie dieser Fahrgäste in der Straßenbahn schlug. Zudem beleidigte und bedrohte er seinen Verfolger. Mittlerweile befand sich der pöbelnde Mann auf Bahnsteig drei des Hauptbahnhofes. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte beleidigte er auch diese massiv und bedrohte sie ebenfalls. Der 36-Jährige führte zwei Hunde mit sich, die ein Bundespolizist sichern konnte, als der Besitzer die Leinen fallen ließ. Der mitgeführte Rucksack brachte bei der Durchsuchung das Diebesgut aus dem Geschäft zu Tage. Der aggressive Mann musste im weiteren Verlauf zu Boden gebracht und gefesselt werden, da er die Einsatzkräfte durchweg beleidigte, bedrohte, den Weisungen nicht Folge leistete, sich wehrte und eine eingesetzte Beamtin versuchte anzuspucken. Auf dem Weg zur Dienststelle der Bundespolizei rief er dann auch noch rechtsextreme Parolen. Auf dem Revier stellten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille fest. Für sein Verhalten erhält der Tatverdächtige Strafanzeigen wegen Diebstahls, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell