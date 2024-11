POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar, (go), Bahnhofstraße, Samstag, der 09.11.2024, 18:45 Uhr. Eine 20- jährige sowie eine 64- jährige PKW Fahrerin, beide aus einem Uslarer Ortsteil befuhren hintereinander die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Als die 64- jährige verkehrsbedingt warten musste, übersah das die 20- jährige und fuhr auf. Die 64- jährige sowie die Insassen wurden durch einen Krankenwagen versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. ...

