Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wiedererkannter Dieb wird nach Flucht festgenommen

Espelkamp (ots)

(TB) Ein zunächst Unbekannter entwendete Anfang Januar aus einem Drogeriemarkt kosmetische Erzeugnisse und konnte entkommen. Jetzt wurde er wiedererkannt und im Rahmen einer Fahndung auf seiner Flucht festgenommen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Der nun Festgenommene hatte am 9. Januar aus einem Drogeriemarkt in der Breslauer Straße Waren im Wert von rund 1.500 Euro entwendet. Als er beim Verlassen des Marktes ob des Sachverhalts von Angestellten angesprochen wurde, schlug er eine Mitarbeiterin (53) mit einer mitgeführten Tasche, um so samt Diebesgut flüchten zu können. Ein vor Ort zurückgelassenes Pedelec konnten die alarmierten Einsatzkräfte später sicherstellen. Eine Überprüfung in den dienstlichen Fahndungssystemen ergab, dass das Zweirad im Oktober in Rahden entwendet wurde.

Am Montag wollte der damalige Dieb gegen 12 Uhr wieder das Ladenlokal des Marktes betreten. Hier erkannten sich die Angestellten sowie der Mann gegenseitig wieder, sodass der 41-Jährige mittels Fahrrad sofort die Flucht ergriff. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte er später von Zivilkräften der Polizei erkannt werden. Auch hier versuchte er sich der Festnahme zu entziehen, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Anschließend verbrachten ihn die Einsatzkräfte ins Polizeigewahrsam nach Minden. Nach seiner Vernehmung sowie erkennungsdienstlicher Behandlung wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, den ein Richter am Amtsgericht Bielefeld verkündete.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell