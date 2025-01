POL-MI: Mehrere Verletzte nach Hausbrand

Bad Oeynhausen (ots) - (AB) Wegen zweier Wohnungseinbrüche am Dienstagnachmittag in den Stadtteilen Werste und Eidinghausen bitten die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke um Zeugenhinweise. Den Erkenntnissen nach verschafften sich die Täter im Zeitraum von 14 bis 18.45 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Bühnenstau" in Werste. Die Unbekannten durchwühlten ...

mehr