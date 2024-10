POL-NOM: Zum wiederholten Mal berauscht mit E-Scooter unterwegs

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Schützenring, Donnerstag, 24.10.2024, 21.00 Uhr - Samstag, 26.10.2024, 11.30 Uhr NORTHEIM (mil) Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich in dem o.g. Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Am Schützenring in Northeim. Die unbekannte Person öffnete auf bisher ungeklärte Art und Weise gewaltsam die Hintertür den Vereinsheimes und ...

mehr