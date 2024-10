Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, B446, Sonntag, 27.10.2024, 13.10 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Sonntagmittag kam es auf der B446 zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die B446 von Reyershausen in Richtung Nörten-Hardenberg. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und stieß gegen einen dortigen Baum. Der 24-jährige Fahrer sowie sein 33-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,00 Euro.

