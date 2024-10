Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geld aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (29.10.2024), zwischen 9:30 Uhr und 11:20 Uhr, stahlen Unbekannte Geld und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von rund 200 Euro aus einem geparkten Auto. Der Mercedes stand zu dieser Zeit in der Roonstraße. Wie der/die Täter in das Auto gelangten, ist noch unklar. Aufbruchspuren konnten die Beamten nicht feststellen.

Haben Sie die Tat gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

