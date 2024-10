Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Landespolizeiorchester bei Präventionsveranstaltung zu Besuch

Schwelm (ots)

Die Präventionsveranstaltungen von der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis sind vielfältig und informativ. Die zuständigen Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention konzipieren die unterschiedlichsten Angebote für jedes Alter.

So waren am Mittwoch, den 09.10.2024 die Seniorinnen und Senioren aus dem Kreis angesprochen. Sie wurden herzlich zu einer Infoveranstaltung, organisiert vom Seniorenbüro der Stadt Schwelm, der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege und der KPB Ennepe-Ruhr, in das Leo-Theater in Schwelm eingeladen. Hierbei standen die Straftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren im Vordergrund. Deshalb wurde ein Input in Form eines kurzen Theaterstücks zum Thema "Gefahren an der Haustür" seitens der Kolleginnen der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention gegeben, welches anschließend mit den Anwesenden besprochen wurde. Den Auftakt zur Veranstaltung machte um Punkt 16:00 Uhr allerdings das Landespolizeiorchester (LPO). Eine wichtige Frage stellte der Leiter des LPO Scott Lawton: "Wer war letztes Jahr schon bei dieser Veranstaltung?" Schnell schossen von vielen Anwesenden die Hände in die Luft. Lawton betonte, wie sehr sich das Orchester freue, wieder in Schwelm zu Gast sein zu dürfen. "Auch für uns ist dieser Auftritt jedes Jahr etwas Besonderes", führte er aus.

Im Anschluss konnten die zahlreich erschienenen Seniorinnen und Senioren noch in den Austausch mit den anwesenden Polizistinnen und Polizisten gehen, sich Infomaterial mitnehmen und Fragen stellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell