Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 69-jährige Fußgängerin in der Altstadt genötigt und beleidigt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es am Dienstag, 8. April 2025, um 15.13 Uhr an der Ebertstraße in der Gelsenkirchener Altstadt gekommen.

Eine 69-jährige Frau aus Gelsenkirchen verließ als Beifahrerin ein Auto an der Ebertstraße auf Höhe des Hans-Sachs-Hauses. Während sie sich noch auf der Fahrbahn befand und in Richtung des Bürgersteiges ging, soll ein weiteres Auto, welches dahinter wartete, mehrfach gehupt haben. Kurz vor Erreichen des Bürgersteiges habe der aktuell noch unbekannte Autofahrer sie lautstark beleidigt. Im Vorbeifahren berührte er die 69-Jährige mit einem Reifen des Autos am Knöchel. Verletzt wurde sie dadurch allerdings nicht.

Ein bislang unbekannter Zeuge, der nicht näher beschrieben werden kann, soll das Geschehen beobachtet haben.

Erst am nächsten Tag, 9. April 2025, suchte die Gelsenkirchenerin eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Der Autofahrer soll von hagerer Statur gewesen sein und eine tiefe Stimme gehabt haben. Er kann nicht näher beschrieben werden. Er saß in einem weißen oder beigen Auto mit Gelsenkirchener Kennzeichen eines älteren Fahrzeugmodells. Im Auto befand sich ein bellender Hund.

Die Polizei bittet den Fahrer des Autos und den Zeugen, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Wer weitere Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 6221 im Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell