Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Weideschuppen brennt in Baven

Südheide (ots)

Am Dienstagabend um 17:32 Uhr wurden die Feuerwehren Baven und Hermannsburg sowie die Polizei zu einem brennenden Schuppen alarmiert. Einige hundert Meter, in Verlängerung des Bootanlegers in Baven, brannte an einem Waldweg auf einer Wiese ein Weideschuppen in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte schnell unter Vornahme von drei C-Rohren und teils unter schweren Atemschutz unter Kontrolle gebracht werden. Der ca. 3m x 5m große Weideschuppe wurde stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

