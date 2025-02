Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Modulare Grundausbildung startet in der Gemeinde Südheide

Südheide (ots)

Am Dienstagabend, 25.02.2025 haben 21 Feuerwehrleute aus den Gemeinden Südheide und Faßberg ihre Laufbahn bei der Freiwilligen Feuerwehr nach den Richtlinien der neuen Modulare Grundausbildung begonnen. Gemeindebrandmeister Henning Sander begrüßte neben dem Feuerwehrnachwuchs die Gemeindeausbildungsleiter Ralf Greinus (Südheide) und Klaus Beyer (Faßberg) sowie Faßbergs Gemeindebrandmeister Oliver Dammann und den stellv. Gemeindeausbildungsleiter Klaus-Willem Winterhoff am Feuerwehrhaus in Hermannsburg.

Heute startet ihr in die erste der drei Stufen. In der "Qualifikationsstufe Einsatzfähigkeit" wird den Anwärterinnen und Anwärtern das Grundwissen für den Feuerwehralltag vermittelt, hierzu wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg, so Sander zu Beginn seiner Begrüßung. Nach zahlreichen Unterrichten in Theorie und Praxis werden die neuen Feuerwehrleute ihr Erlerntes bei der Prüfung am 05.04.2025 unter Beweis stellen müssen.

