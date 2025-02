Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Beckedorf

Bild-Infos

Download

Südheide (ots)

112 Jahre Feuerwehr Beckedorf, mit diesen Worten eröffnet Ortsbrandmeister Sven Meyer die Jahreshauptversammlung und ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Zur Versammlung, welche am 21.02.2025 am Feuerwehrhaus stattfand, begrüßte Meyer neben den Mitgliedern der Einsatz-und Altersabteilung auch einige fördernde Mitglieder. Besonders begrüßte er den Gemeindebrandmeister Henning Sander, den stellv. Bürgermeister Hans-Jürgen Rosenbrock, den stellv. Feuerschutzausschussvorsitzenden Sascha Hell-Hundt, den Ortsbürgermeister Henrik Lange und den Ehrenortsbrandmeister Hans-Georg Meyer. In seinem Jahresbericht ging Meyer unter anderem auf die 26 Einsätze des Jahres 2024 ein. Besonders gefordert wurde die Wehr Anfang bis Mitte des Jahres. Hier mussten zahlreiche Starkregeneinsätze abgearbeitet werden. Auch einige Brandeinsätze und Verkehrsunfälle wurden im Verlauf des Jahres professionell abgearbeitet, so Meyer. Die Feuerwehr Beckedorf hat zurzeit 132 fördernde Mitglieder und 13 Kameraden in der Altersabteilung. Im Anschluss an seine Ausführungen bedankte sich Meyer mit einem kleinen Präsent bei dem langjährigen Festausschussmitglied Christian Sander für seine geleistete Arbeit. Philip-Karten Hilmer wurde durch Meyer zum Feuerwehrmann ernannt, Steffen Meyer wurde zum Oberfeuerwehrmann, Claas Meyer und Alina Kohrs zum Hauptfeuerwehrmann bzw. zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Der Atemschutzgerätewart Florian Buhr trägt nun den Dienstgrad des 1. Hauptfeuerwehrmanns. Es folgten Kurzberichte der drei Gruppenführer, des Sicherheitsbeauftragten sowie der Bericht des Kassenwarts. Jugendwart Eicke Behrens gab einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen und Dienste, welche die 20 Jugendlichen im vergangenen Jahr zu verzeichnen hatten. Zum Schluss bedankte er sich bei seinem Team und der aktiven Wehr für die tolle Unterstützung. Ohne Euch wäre die Jugendarbeit nicht möglich, so Behrens. Hans-Jürgen Rosenbrock richtete herzliche Grüße von Rat und Verwaltung, besonders hier von der Bürgermeisterin Katharina Ebeling aus. In seinem Grußwort ging er unter anderem auf einige größere Bau-und Investitionsvorhaben sowie politische Themen innerhalb der Gemeinde Südheide, welche jetzt 10 Jahre besteht, ein. Abschließend dankte er allen Kameraden und Kameradinnen für ihre Einsatzbereitschaft und wünschte alles Gute für das Jahr 2025. Gemeindebrandmeister Henning Sander ging auf das gesamte Einsatzgeschehen und den Mitgliederbestand der Gemeindefeuerwehr Südheide ein. 111 Einsätze mussten 2024 von den 329 aktiven Kameraden und Kameradinnen abgearbeitet werden. Seit Gründung der Gemeindefeuerwehr Südheide ist dies der höchste Mitgliederbestand, den wir je hatten, gab Sander äußerst erfreut bekannt. Einen großen Anteil an dieser erfreulichen Entwicklung haben die 4 Jugendfeuerwehren, wo zurzeit 67 Jugendliche aktiv sind. In der Kinderfeuerwehr in Hermannsburg werden zurzeit 28 Kinder spielerisch an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt, so Sander weiter. Vom 17.02. bis zum 16.03.24 wurde auf Gemeindeebene ein Q1 Lehrgang durchgeführt. Hier haben 15 Kameraden die Prüfung erfolgreich abschließen können. Auch auf einige Beschaffungen ging Sander in seinem Bericht ein, so ist bzw. wird in naher Zukunft die Beschaffung von 6 Feuerwehrfahrzeugen in die Wege geleitet. Für die Beschaffung neuer, sandfarbener Einsatzkleidung für alle aktiven Mitglieder sind in den nächsten drei Jahren jeweils 125.000 tausend Euro in den Haushalt eingestellt. Sander schloss seine Ausführungen mit dem Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbandes: Wichtiger denn je - Deine FEUERWEHR! " Nach kurzen Grußworten vom Ortsbürgermeister und dem Feuerschutzausschussvorsitzenden sowie einem kleinen Ausblick auf 2025 lud Meyer alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss ein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell