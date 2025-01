Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weesen

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Weesen fand am Freitag, dem 24. Januar 2025 im Feuerwehrhaus statt. Ortsbrandmeister David Naujock konnte einige fördernde Mitglieder, sowie die Kameraden der Einsatz-und Altersabteilung begrüßen. Weiterhin hieß er den Gemeindebrandmeister Henning Sander, den Fachbereichsleiter Stefan Isler, den stellvertretenden Bürgermeister Hans-Jürgen Rosenbrock, den Feuerschutzausschussvorsitzenden Klaus-Werner Bunke, die Ortsbürgermeisterin Ann-Katrin Knoop, den Ehrenortsbrandmeister Ralf Greinus sowie einige Ortsratsmitglieder willkommen. Zu Beginn der Versammlung bat Naujock alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben, um denen im vergangenen Jahr verstorbenen fördernden Mitgliedern Olaf Schaefer und Fabian Greten zu gedenken. In seinem Jahresbericht gab Naujock bekannt, dass die Feuerwehr Weesen zurzeit 32 aktive Kameraden in der Einsatzabteilung hat, welche im vergangenen Jahr zu 6 Einsätzen alarmiert wurde. Ein für die FF Weesen eher ruhiges Einsatzjahr, so Naujock. Desweiten sind 14 Kameraden in der Altersabteilung und 63 fördernde Mitglieder unterstützen die FF Weesen finanziell. Neben den 20 Übungsdienstes auf Ortsebene vielen zusätzlich 257 Dienststunden in der Kreisfeuerwehrbereitschaft an. Im Anschluss an seinen Jahresberichtbericht konnte er an diesem Abend noch Linus Senkbeil und Jörg von der Ohe zu Feuerwehrmännern ernennen und Louis Hiestermann zum Hauptfeuerwehrmann befördern. Turnusgemäß mussten in diesem Jahr noch einige Funktioner der FF Weesen gewählt werden. Der Gruppenführer der 1.Gruppe und Sicherheitsbeauftragter Martin Gaede, der stellv. Gruppenführer der 1. Gruppe Tobias Heinemann und der stellv. Gruppenführer der 2. Gruppe Christoph Knoop wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Hans-Jürgen Rosenbrock richtete herzliche Grüße von Rat und Verwaltung, besonders hier von der Bürgermeisterin Katharina Ebeling aus. In seinem Grußwort ging er unter anderem auf einige größere Bauvorhaben sowie politische Themen innerhalb der Gemeinde Südheide, welche jetzt genau 10 Jahre besteht, ein. Abschließend dankte er allen Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft und wünschte alles Gute für das Jahr 2025. Gemeindebrandmeister Henning Sander ging auf das gesamte Einsatzgeschehen und den Mitgliederbestand der Gemeindefeuerwehr Südheide ein. 111 Einsätze mussten 2024 von den 329 aktiven Kameraden und Kameradinnen abgearbeitet werden. Seit Gründung der Gemeindefeuerwehr Südheide ist dies der höchste Mitgliederbestand, den wir je hatten, gab Sander äußerst erfreut bekannt. Einen großen Anteil an dieser erfreulichen Entwicklung haben die 4 Jugendfeuerwehren, wo zurzeit 67 Jugendliche aktiv sind. In der Kinderfeuerwehr in Hermannsburg werden zurzeit 28 Kinder spielerisch an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt, so Sander weiter. Vom 17.02. bis zum 16.03.24 wurde auf Gemeindeebene ein Q1 Lehrgang durchgeführt. Hier haben 15 Kameraden die Prüfung erfolgreich abschließen können. Auch auf einige Beschaffungen ging Sander in seinem Bericht ein, so ist bzw. wird in naher Zukunft die Beschaffung von 6 Feuerwehrfahrzeugen in die Wege geleitet. Für die Beschaffung neuer, sandfarbener Einsatzkleidung für alle aktiven Mitglieder sind in den nächsten drei Jahren jeweils 125.000 tausend Euro in den Haushalt eingestellt. Auch eine Beförderung konnten durch den Gemeindebrandmeister durchgeführt werden. Der stellv. Gruppenführer der 1.Gruppe Tobias Heinemann wurde zum Löschmeister befördert. Abschließend bedankte sich Sander bei allen für die gute Zusammenarbeit und wünschte eine immer heile und gesunde Rückkehr von Einsatz- und Übungsdienstes und wünschte für 2025 alles Gute. Es folgten noch Grußworte des Feuerschutzausschussvorsitzenden sowie der Ortsbürgermeisterin. Im Anschluss an die Versammlung lud Naujock zu einem kleinen Imbiss ein und wünschte für das Jahr 2025 viel Erfolg und alles Gute.

