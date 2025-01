Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oldendorf Dirk Bergmann mit der Ehrennadel in Bronze des LFV-Niedersachsen ausgezeichnet

Am 4. Januar.2025 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Oldendorf im Dorfgemeinschaftshaus statt. Ortsbrandmeister Jörg Stünkel konnte neben den zahlreich erschienenen Kameraden der Einsatz- und Altersabteilung auch einige fördernde Mitglieder begrüßen. Außerdem erschienen zur Versammlung die stellv. Bürgermeisterin und Ortsbürgermeisterin Sabine Rudnick, der Feuerschutzausschussvorsitzende Klaus-Werner Bunke, der Ehrenortsbrandmeister Hermann Lange, der Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Beckedorf Eicke Behrens, der Gemeindebrandmeister Henning Sander und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Ralf Lauterbach. In seinem Jahresbericht ging Stünkel unter anderem auf die 8 Einsätze und 21 Übungs- und zahlreichen Sonderdienste ein, welche die 34 aktiven Kameraden im vergangenen Jahr abzuarbeiten hatten. Ein besonderes Highlight in 2024 war das 90-jährige Bestehen der FF Oldendorf welches vom 29. bis 30.6.2024 gefeiert werden konnte. Auch einige Lehrgänge auf Gemeinde -und Kreisebene konnte in 2024 wieder absolviert werden. Im Anschluss an seinen Jahresbericht konnte Stünkel an diesem Abend noch einige Beförderungen durchführen. Paul Louis Kunz, Thorge Neddenriep, Tayler Sliwowski und Robin Weusthoff wurden durch den Ortsbrandmeister zu Feuerwehrmännern ernannt. Jannis Witte und Lorenz Tödter wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert und Wolfram Katzke wurde zum 1.Hauptfeuerwehrmann befördert. Zum neuen Kassenwart wurde an diesem Abend Michael Gehnke gewählt und der scheidende Kassenwart Martin Böger mit einem kleinen Präsent aus den Reihen des Ortskommandos verabschiedet. Jugendwart Eicke Behrens bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung aus Oldendorf und gab einen kleinen Rückblick auf 2024 sowie Ausblick auf 2025 seitens der Jugendfeuerwehr. Die JF Beckedorf besteht zurzeit aus 20 Jugendlichen, welche im vergangenen Jahr wieder an zahlreichen Veranstaltungen durchgeführt hatten. Es wurde u.a. der Trampolinpark in Bispingen besucht und an den Laternenumzügen in Oldendorf und Beckedorf teilgenommen. Insgesamt wurden 30 Dienste durchgeführt, so Behrens. Die stellv. Bürgermeisterin Sabine Rudnick richtete herzliche Grüße von Rat und Verwaltung sowie des Ortsrates aus und zeigte sich äußerst erfreut über die tolle Zusammengehörigkeit in Oldendorf. Sie ging in ihrem Grußwort auf einige aktuelle Themen der Gemeinde Südheide ein. Der Haushalt konnte auch ich diesem Jahr wieder genehmigt werden. Des Weiteren ging sie auf einige Themen der kürzlich stattgefundenen Ratssitzung ein. Zum Abschluss sprach sie der Wehr alles Gute für 2025 aus. Gemeindebrandmeister Henning Sander ging auf das gesamte Einsatzgeschehen und den Mitgliederbestand der Gemeindefeuerwehr Südheide ein. 111 Einsätze mussten 2024 von den 329 aktiven Kameraden und Kameradinnen abgearbeitet werden. Vom 17.02. bis zum 16.03.24 wurde auf Gemeindeebene ein Q1 Lehrgang durchgeführt. Hier haben 15 Kameraden die Prüfung erfolgreich abschließen können. Auch auf einige Beschaffungen ging Sander in seinem Bericht ein, so ist bzw. wird in naher Zukunft die Beschaffung von 6 Feuerwehrfahrzeugen in die Wege geleitet. Für die Beschaffung neuer, sandfarbener Einsatzkleidung für alle aktiven Mitglieder sind in den nächsten drei Jahren jeweils 125.000 tausend Euro in den Haushalt eingestellt. Zum Schluss seines ausführlichen Jahresberichts und einem Ausblick auf das Jahr 2025 konnte Sander noch zwei Ehrungen durchführen. Aus gesundheitlichen Gründen wurde Heinrich Weusthoff in Abwesenheit für 70-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Eine nicht alltägliche Ehrung wurde Dirk Bergmann zuteil. Aufgrund seiner Jahrzehnte langen, aufopferungsvollen und hervorragend Arbeit in der Feuerwehr wurde er mir dem bronzenen Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Zum Schluss bedankte sich Stünkel für die Aufmerksamkeit und lud alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss ein. Er beendete die Jahreshauptversammlung mit dem Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen "Wichtiger denn je - Deine FEUERWEHR!"

