Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Schwerer Verkehrsunfall in Wohlde Großaufgebot an Rettungskräfte im Einsatz

Südheide (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortsmitte von Wohlde. Um 14:18 Uhr wurde ein Großaufgebot an Rettungskräfte in die Wohlder Chaussee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Fahrerin eines VW Lupo vom Hünenburger Weg auf die Wohlder Chaussee einbiegen, konnte aufgrund der sehr glatten Straßenverhältnisse nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit einem VW Golf, welcher aus Richtung Dohnsen kam, zusammen. Der Lupo wurde gegen eine Hauswand geschleudert. Die Fahrerin sowie eine der Fahrzeuginsassen auf der Rückbank mussten von den Feuerwehren Bergen und Beckedorf mittels hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt. Der Fahrer des Golf kam mir dem Schrecken davon. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergen, Wohlde, Dohnsen und die Feuerwehr Beckedorf sowie 4 Rettungswagen, ein Notarzt und der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes. Die Ortsdurchfahrt Wohlde blieb während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

