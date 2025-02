FW Südheide: Schwerer Auffahrunfall auf der K17 zwischen Unterlüß und Lutterloh

Freiwillige Feuerwehr Südheide

Schwerer Auffahrunfall auf der K17 zwischen Unterlüß und Lutterloh

Südheide

Am Montagnachmittag des 10. Februar 2025 kam es auf der Kreisstraße 17 zu einem schweren Auffahrunfall mit 2 beteiligten Pkw. Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr Unterlüß, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Der Fahrer eines Golf Variant befuhr laut Aussage der Polizei die K17 von Unterlüß kommend in Richtung Lutterloh und übersah einen am rechten Seitenraum stehenden Subaru Forester. Der Golf krachte mit hoher Geschwindigkeit in das Heck des Forester.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Subaru und kam seitlich auf einem Radweg zu liegen.

Der mittelschwer verletzte Fahrer des Subaru war zunächst in seinem Pkw eingeschlossen und wurde vor Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern befreit. Die Feuerwehr Unterlüß übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Patientenbetreuen, stellten den Brandschutz sicher und sicherte die Unfallstelle ab. Die auslaufen Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr ebenfalls aufgefangen werden. Der Fahrer des Golfs wurde glücklicherweise nur leicht verletz.

Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Unterlüß, die Polizei mit zwei Streifenwagen, die Johanniter Unfallhilfe mit 2 RTW sowie der Rettungshubschrauber Christoph 19 aus Uelzen.

Die letzten Kräfte der Feuerwehr konnten gegen 19:00 Uhr die Einsatzstelle verlassen.

