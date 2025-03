Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Unerlaubtes verbrennen von Müll löst Flächenbrand in Unterlüß aus

Südheide (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr wurde die Feuerwehr Unterlüß zu einem Flächenbrand in die Straße Urwaldschneise alarmiert. In einem Garten wurde unerlaubt Holzreste in einer alten Badewanne verbrannt und der Funkenflug löste einen größeren Flächenbrand aus. Das Feuer drohte auf anliegende Gebäude überzugreifen. Durch den schnellen und gezielten Löscheinsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen glücklicherweise verhindert werden. Es brannte eine Grasfläche von rund 600qm. Die Polizei hat die Brandstelle aufgenommen.

Wir als Feuerwehr raten dringend davon ab, unerlaubt Holz, Astwerk, Gartenabfälle etc. zu verbrennen. Gerade in der jetzigen Jahreszeit reichen ein paar schöne Tage aus um die Wald- und Flächenbrandgefahr schnell ansteigen zu lassen. Totes, trockenes Gras und Äste können besonders bei dem momentan herrlichen Wetter schnell in Brand geraten.

