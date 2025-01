Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Vorfahrt missachtet

Am Montag stießen bei Berkheim auf der L260 zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 10.40 Uhr war ein 38-jähriger mit seinem Opel auf der L260 von Berkheim in Richtung Bonlanden unterwegs. Von links, aus einem Feldweg, bog ein 71-Jähriger in die Landstraße ein. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Kollision erlitt der Opel-Fahrer leichte, der VW-Fahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Verletzten in Kliniken. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Berkheim räumten die Fahrbahn.

++++0171814

