Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fahrrad aus Keller gestohlen

Am Mittwoch oder Donnerstag stahlen Unbekannte ein hochwertiges Fahrrad in Laupheim.

Ulm (ots)

Zwischen 22 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Gebäude in der Anne-Frank-Straße. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge gelangte der Dieb wohl über die unverschlossene Tiefgarage in den Gemeinschaftskellerraum. Anschließend drang der Unbekannte die Metallgitterbox ein, indem er aus einem Trennwandelement zwei Staketen gewaltsam entfernte. Auch brach er das Türschloss auf, um an seine Beute zu gelangen. Der Einbrecher nahm das hochwertige Ebike der Marke KTM samt Tacho mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.

