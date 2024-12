Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim/B312 - Gegenverkehr gestreift - Zeugen gesucht

Am Donnerstag flüchtete ein Unfallverursacher bei Berkheim von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B312 von Berkheim in Richtung Edenbachen. Auf Höhe eines Entsorgungszentrums kam dem Mercedes-Fahrer eine Fahrzeugkolonne aus mehreren Fahrzeugen entgegen. Wie der 38-Jährige weiter berichtet, soll wohl im Kurvenbereich ein Fahrzeug aus dieser Kolonne über die Mittellinie geraten sein. In der weiteren Folge kam es zu einem Spiegelstreifer. Während der Geschädigte anhielt und wartete, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Berkheim. Anschließend fuhr auch der 38-Jährige weiter bis zu einer Polizeidienststelle und erstattete Anzeige. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Flüchtigen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07392/96300 entgegen. Der Schaden Mercedes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

