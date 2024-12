Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schokolade gestohlen

Am Donnerstag ertappte ein Detektiv zwei mutmaßliche Ladendiebe in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr verhielten sich zwei Männer in einem Supermarkt in der Virchowstraße verdächtig. Ein Detektiv beobachtete, wie beide Schokolade einsteckten und ohne zu bezahlen den Laden verließen. Beim Versuch, die beiden Männer vor Ort festzunehmen, gelang einem Verdächtigen die Flucht. Einen 20-Jährigen konnte der Angestellte bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden bei ihm Schokolade im Wert von rund 80 Euro sowie zwei Messer. Das mutmaßliche Diebesgut sowie die Messer wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Die Ermittlung zum zweiten Verdächtigen dauern an.

++++2415761 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell