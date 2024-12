Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler/B312 - Betrüger bettelt an Bundesstraße

Geld für Benzin wollte sich wohl ein ausländischer Autofahrer am Donnerstag bei Uttenweiler erbetteln.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr versuchte ein Mann auf der B312 bei Uttenweiler Fahrzeuge anzuhalten. Der Fahrer und seine zwei Begleiter standen mit dem VW mit rumänischer Zulassung auf einem Parkplatz neben der Straße. Dort bettelten sie wohl nach Bargeld für Benzin. Ein Autofahrer verständigte die Polizei. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, konnten sie die Bettler samt Fahrzeug an der B312 Abzweigung Rupertshofen antreffen. Sie gaben an, auf dem Weg in ihr Heimatland zu sein. Nach einer Personalienfeststellung durften sie ihre Fahrt fortsetzen.

Hinweis der Polizei:

Bei den Benzinbettlern handelt es sich zumeist um Mitglieder von überregional agierenden Gruppierungen. Die Masche ist immer ähnlich. Oft wird Benzinmangel und eine Notlage vorgetäuscht. Die "Bettler" schlagen angebotenes Benzin oder Fahrdienste aus, denn sie haben es auf Bargeld abgesehen. Die Polizei rät dazu, in solchen Situationen ein gesundes Maß an Misstrauen walten zu lassen und im Zweifel immer die Polizei zu verständigen. Diese kann dann - sofern erforderlich - umgehend notwendige Hilfe leisten oder auch dem Anrufer die richtigen Verhaltensweisen an die Hand geben.

