Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Unfall mit Beleidigung/Bedrohung

Masserberg (ots)

Bereits am 01.09.2024 fuhr eine 60-jährige Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Kahlert und Masserberg. Vor ihr fuhren jeweils zwei Radfahrer nebeneinander mit einem größeren Abstand zueinander in die gleiche Richtung. Nachdem sie die ersten beiden überholt hatte, setzte sie zum Überholen der nächsten an. Als sie auf der Höhe der Fahrradfahrer war, nahm sie ein Geräusch war und vermutete, dass sie mit einem der Fahrer zusammengestoßen war, weshalb sie anschließend anhielt und die Radfahrer ansprach. Der vermutlich Geschädigte reagierte laut ihrer Aussage sofort aggressiv, beleidigte und bedrohte die Frau und trat mit seinem Fuß gegen ihre Fahrertür, sodass ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Seine Mitfahrer hielten den Mann zurück und forderten die Autofahrerin auf weiterzufahren, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die 60-Jährige zeigte den Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Hildburghausen an, die dringend die Gruppe von beteiligten Radfahrern oder weitere Zeugen des Unfalls/Vorfalls sucht. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0227585/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell