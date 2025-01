Ulm (ots) - Um 11.48 Uhr befuhr eine 29-Jährige in Ringschnait den Stadtberg in Richtung B312. Nachdem sie zunächst verkehrsbedingt an der Einmündung wartete, bog sie mit ihrem VW nach links in Richtung Ochsenhausen ab. Von links kam eine 48-jährige mit einem Linienbus. Beide Fahrzeuge stießen in der ...

mehr