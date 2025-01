Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Kind stürzt durch Oberlicht

Schwere Verletzungen erlitt ein 13-Jähriger am Sonntag in Erbach.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr spielte der 13-Jährige mit Kumpels Fussball in der Heinrich-Hammer-Straße. Dabei flog der Fussball auf das Dach eines Geschäftes. Dem Jungen gelang es über die außen befindliche und verschlossene Feuerleiter auf das Dach zu gelangen. Auf dem Dach trat er auf ein Oberlicht. Das zerbrach und der 13-Jährige stürzte etwa 6 Meter in die Tiefe. Seine Kumpels wählten den Notruf. Die Feuerwehr öffnete die Tür zu dem Raum, wo sich die Junge befand. Notarzt und Rettungskräfte kümmerte sich um den Jungen. Der kam mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

