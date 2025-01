Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Leitplanken touchiert

Am Sonntag verursachte eine Seniorin bei einem Unfall bei Altheim Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 8.45 Uhr war eine 80-Jährige auf der L277 von Riedlingen in Richtung Altheim unterwegs. Da sie wohl unachtsam war kam sie nach links von der Straße ab. Dort touchierte sie mit ihrem Auto mehrere Leitplanken. Nach etwa 100 Metern kam die Seniorin mit ihrem Ford C-Max zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Auto wird auf 5.000 Euro, der an den Leitplanken auf 2.000 Euro geschätzt.

