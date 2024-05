LPI-G: Wahlplakate abgerissen

Greiz (ots) - K120 / Schömberg: Gestern Abend (20.05.2024), kurz vor 18:00 Uhr kollidierten entlang der K120 in Richtung Schömberg, am Abzweig in einen Waldweg, eine Radfahrerin (62) und ein Motorradfahrer (18) miteinander. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt und in der Folge medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfall nahm die Greizer Polizei auf. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

