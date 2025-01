Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Von der Straße abgekommen

Am Sonntag landete bei einem Unfall bei Laupheim ein Dacia im Acker.

Ulm (ots)

Um 15.30 Uhr war ein 22-Jähriger auf der K7525 von Obersulmetingen in Richtung Ingerkingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Dacia überschlug sich mehrfach und landete auf der Seite im Acker. Dem Fahrer gelang es sich selbst auf dem Auto zu befreien. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Dacia wird auf 7.000 Euro geschätzt.

