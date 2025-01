Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Vorfahrt missachtet

20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag in Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Mercedes in der Wilhelmstraße. Er wollte geradeaus über die Bahnhofstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden Scania Lasters. Der 18-Jährige querte die Bahnhofstraße und fuhr dem Scania in die linke Fahrzeugseite. Der 18-Jährige und ein weiterer Insasse im Mercedes kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ob der Unfallfahrer im Besitz eines Führerscheins ist, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert.

