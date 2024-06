Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bedrohung mit vermeintlicher Schusswaffe - Täterfestnahme

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, 21.06. auf Samstag, 22.06. kam es gegen Mitternacht in der Trierer Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine männliche Person, die am Hauptmarkt mit einer fünfköpfigen Personengruppe in Streit geriet und diese anschließend mit einer dunklen Schusswaffe bedrohte. Die Person, welche nach Angaben der Zeugen komplett weiß gekleidet war, flüchtete anschließend von der Örtlichkeit.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch starke uniformierte und zivile Kräfte der Polizei Trier konnte der Mann wenig später am Stockplatz festgestellt und dort widerstandslos festgenommen werden. Bei der aufgefundenen Waffe handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Pfefferspraypistole.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell