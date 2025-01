Polizeipräsidium Ulm

Am Montag erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Biberach leichte Verletzungen.

Um 11.48 Uhr befuhr eine 29-Jährige in Ringschnait den Stadtberg in Richtung B312. Nachdem sie zunächst verkehrsbedingt an der Einmündung wartete, bog sie mit ihrem VW nach links in Richtung Ochsenhausen ab. Von links kam eine 48-jährige mit einem Linienbus. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Busfahrerin, die ohne Fahrgäste unterwegs war, blieb unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und banden auslaufende Betriebsstoffe. Der Sachschaden am VW wird auf 15.000 Euro, der am Bus auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07351/4470.

