Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Drei Einbrüche am Samstag beschäftigen die Kripo

Groß-Bieberau (ots)

Drei Einbrüche im Laufe des Samstags (30.11.) beschäftigen jetzt die Kriminalpolizei in Darmstadt. Gegen 19 Uhr drang ein bislang noch unbekannter Täter durch die aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Betzel" ein. Bei der Suche nach Beute entwendete er Bargeld und flüchtete anschließend. Vermutlich dürften auch zwei gleichgelagerte Fälle in der Friedrich-Ebert-Straße auf das Konto des Kriminellen gehen. Auch hier wurden Einfamilienhäuser ins Visier genommen. In einem Fall stellten die heimkehrenden Bewohner ein aufgehebeltes Fenster fest. Bei der anderen Tat misslang der Einbruchsversuch. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 30 bis 40 Jahre alten, schlanken Mann gehandelt haben. Er war dunkel gekleidet, trug Adidas Schuhe, eine dunkle Basecap und hatte einen Schlauchschal über Mund und Nase gezogen. Wem ist der Beschriebene im Tatzeitraum in Groß-Bieberau aufgefallen? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

