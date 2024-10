Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kriminalprävention nimmt den Kampf gegen Taschendiebe auf!

Kreis Viersen (ots)

Taschendiebstähle fallen in den meisten Fällen erst dann auf, wenn die Täterinnen oder Täter schon längst über alle Berge sind. Tragischerweise bleibt die Aufklärungsquote in diesen Fällen sehr niedrig. Aber wieso erst im Nachhinein handeln, wenn Sie sich im Vorfeld schon auf solche hinterlistigen Personen vorbereiten können? Im Rahmen der Taschendiebstahlwoche des Landeskriminalamts - vom 7. bis 13. Oktober - haben Sie die Möglichkeit, sich direkt an zwei Aktionstagen wertvolle Tipps von Expertinnen und Experten der Kriminalprävention zu holen. Diese Ratschläge sind nicht nur einfach umzusetzen, sondern auch äußerst effektiv im Kampf gegen Taschendiebe! Die Aktion startet am Mittwoch, 10. Oktober, auf dem Wochenmarkt in Anrath und wird am Donnerstag, 11. Oktober, auf dem Wochenmarkt in Lobberich fortgesetzt. Jeweils von 10 bis 12 Uhr steht Ihnen ein Informationsstand der Polizei Viersen zur Verfügung. Hier beraten unsere Expertinnen und Experten Sie nicht nur, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können, sondern bieten auch wertvolle Hinweise zu Themen wie Einbruchschutz, Fahrraddiebstahl und Betrug. Doch das ist noch nicht alles! Die Kriminalprävention wird auch in Ihre Nähe kommen und weitere Infostände aufbauen. Insgesamt werden an weiteren 11 Wochenmärkten Informationsstände zu finden sein. Wenn Sie Interesse haben, können Sie über diesen Link die genauen Termine einsehen: https://viersen.polizei.nrw/artikel/infostand-der-kriminalpraevention Lassen Sie sich von unseren Expertenteam zeigen, wie einfach es ist, potenzielle Risiken zu minimieren. /jk (850)

