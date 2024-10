Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Niederkrüchten (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 16.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Gartenstraße in Niederkrüchten ein. Der oder die Täte hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (848)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell