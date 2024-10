Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Versuchter Einbruch in Kiosk - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Breyell (ots)

Gegen 1.15 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein aufmerksamer Anwohner des Lambertimarkts in Breyell die Polizei gerufen. Er hatte kurz zuvor beobachtet, wie ein augenscheinlich junger Mann mit einem roten Gegenstand, wahrscheinlich einem Notfallhammer auf den Eingangsbereich eines Kiosks eingeschlagen hatte. Er hatte den Mann angesprochen, der daraufhin Richtung Bahnhof geflüchtet war. Der Mann war etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug eine lange dunkle Hose und ein rotes T-Shirt. Er hatte einen Schlauchschal bis zur Nase gezogen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Täter mehrfach auf die Eingangstür und die daneben liegende Scheibe eingeschlagen hatte. Das Glas hatte dadurch zwar Löcher, war aber nicht völlig gesprungen, so dass der Täter nicht in das Kiosk gelangen konnte. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die entweder den Einbruchsversuch beobachtet, sich aber bislang noch nicht gemeldet haben, oder denen ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vor oder nach der Tat aufgefallen ist. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (847)

