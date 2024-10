POL-VIE: Viersen: Grober Unfug - zwei Elfjährige kündigen Explosion auf Spielplatz an

Viersen-Helenabrunn (ots) - Am Montagabend zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr haben bislang Unbekannte in einem Gebüsch am Don-Bosco-Weg in Helenabrunn diverse Gegenstände, darunter Kleidungsstücke, in Brand gesetzt. Zwei Zeuginnen trafen auf zwei ihnen unbekannte Teenager. Sie wollten aus Mönchengladbach sein. Außerdem seien sie nur zufällig vorbeigekommen und ...

mehr