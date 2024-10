Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Heyen: Unfall ohne Zusammenstoß - Pkw-Fahrer oder -Fahrerin flüchtet

Niederkrüchten-Heyen (ots)

Gegen 16.45 Uhr am Dienstag ist es durch einen Beinahe-Zusammenstoß zu einem Unfall in Heyen gekommen. Ein 52-jähriger Niederkrüchtener war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Damer Straße aus Richtung Dam kommend in Richtung Laar unterwegs. Der Radweg befindet sich für seine Fahrtrichtung auf der linken Fahrbahnseite der Damer Straße, ist aber für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Das sehen auch Autofahrende, die aus der Straße 'Am Ertekamp' kommen und auf die Damer Straße abbiegen wollen. Neben dem Schild für "Vorfahrt achten" steht dort auch das Zusatzschild, das angibt, dass Radfahrer aus beiden Fahrtrichtungen die Straße kreuzen. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin kam aus dieser Straße, bremste aber nicht vor dem Radweg ab, sondern zog sofort so weit durch, dass er oder sie den Autoverkehr auf der Damer Straße einsehen konnte. Dadurch stand das Auto auf dem Radweg, auf dem der Niederkrüchtener unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste er sehr stark ab und stürzte über den Fahrradlenker auf die Straße. Dabei wurde er leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Das Auto fuhr weiter. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Auch der beteiligte Autofahrer oder die Autofahrerin wird natürlich gesucht. Möglicherweise wusste er oder sie auch gar nicht, dass man an einem Unfall beteiligt sein kann, ohne dass es zum Zusammenstoß kommt. Dazu muss man die Straßenverkehrsordnung genau lesen: "Beteiligt an einem Verkehrsunfall ist jede Person, deren Verhalten nach den Umständen zum Unfall beigetragen haben kann." Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (846)

