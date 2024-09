Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mann mit Helm und Scharfschützengewehr zielt vom Balkon auf Menschen - Großeinsatz für die Polizei

Norderstedt (ots)

Am heutigen Nachmittag (Sonntag) ist es gegen 15.45 Uhr zu einer Bedrohungssituation in der Norderstedter Ohechaussee gekommen. Ein Zeuge konnte ein Foto von der Situation fertigen, welches den Einsatzkräften zur Verfügung gestellt wurde. Die Polizei sperrte das Gebiet um die Wohnung des Tatverdächtigen ab und wartete auf das Eintreffen des SEK. Zwischenzeitlich verließ der Tatverdächtige das Haus und bastelte offenbar an einem Pkw.

Nach Abgleich mit dem Foto des Zeugen handelte es sich eindeutig um den abgebildeten Mann. Das Gewehr hatte der Mann offensichtlich nicht bei sich. Aus diesem Grund entschieden sich die Kräfte vor Ort zur Festnahme, die um 19.00 Uhr erfolgte. Hierbei leistete der Mann keinen Widerstand.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 40-jährigen Norderstedter.

Das SEK betrat und durchsuchte im Anschluss die Wohnung des Mannes und stellte hierbei zahlreiche Kurz- und Langwaffen fest. Ob es sich hierbei auch um scharfe Waffen handelt werden die nun folgenden Ermittlungen ergeben.

