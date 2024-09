POL-SE: Klein Nordende - Wegfahrsperre verhindert möglicherweise den Diebstahl eines Wohnmobils - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wedel (ots) - Am Freitag (20.09.2024) haben Beamte des Polizeireviers Wedel einen Hund aus einem parkenden Fahrzeug befreit. Ersten Informationen zufolge meldete ein aufmerksamer Passant um 11:53 Uhr einen Hund in einem geparkten Fahrzeug in der Friedrich-Eggers-Straße. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese einen Skoda mit leicht geöffneter Scheibe fest. Bei einer Außentemperatur von rund 20 Grad wirkte das ...

mehr