Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Pkw-Fahrer fährt Jugendlichen an und begeht Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht den Zeugen, der mit dem Jugendlichen gesprochen hat

Moorrege (ots)

Bereits am 13.09.2024 (Freitag) ist es gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Wedeler Chaussee und Pinneberger Chaussee gekommen. Der unfallverursachende Fahrer oder die Fahrerin eines Pkw befuhr die Wedeler Chaussee und bog nach rechts in die Pinneberger Chaussee ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem jugendlichen Radfahrer, der in Richtung Moorreger Chaussee unterwegs war und den Überweg an der Einmündung überquerte. Der Radfahrer wurde an der Hüfte touchiert und kam dadurch zu Fall. Ein Zeuge hielt und sprach den Jugendlichen an. Der Jugendliche verspürte zunächst noch keine Schmerzen und lehnte die angebotene Hilfe ab. Erst später stellten sich Schmerzen an Hüfte, Beinen und Handgelenken ein, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Der Jugendliche selbst kann keinerlei Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen. Daher erhofft sich die ermittelnde Polizeistation Uetersen, dass der genannte Zeuge oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04122-70530 melden.

