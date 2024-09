Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Auseinandersetzung vor einer Bar mit mehreren Verletzten

Pinneberg (ots)

Am Mittwochabend (18.09.2024) ist es gegen 22.45 Uhr zu Streitigkeiten im Rübekamp gekommen, in deren Folge mehrere Personen verletzt wurden.

Die Beteiligten hielten sich alle in einer Bar auf, um dort Fußball zu gucken. Über eine Äußerung einer Person kam man innerhalb der Bar zwischen mehreren Personen in Streit. Die Verantwortlichen der Bar verwiesen zwei Personen der Lokalität. Eine der verwiesenen Personen, ein 38-jähriger Pinneberger, eignete sich jedoch im Rausgehen ein am Tresen liegendes Küchenmesser an.

Später vor der Bar trafen die Kontrahenten erneut aufeinander und man geriet sofort wieder in Streit. Der 38-jähriger Pinneberger zog daraufhin das Küchenmesser und führte es in geschwungenen Bewegungen derart vor dem Körper, dass man sich ihm nicht nähern sollte. Dieser Mann wurde dann von einem 24-jährigen Pinneberger von hinten ergriffen, um ihn zu entwaffnen. Beim hierbei entstandenen Gerangel erlitt der 24-Jährige eine Schnittverletzung auf der linken Stirnseite, die ambulant in einer Klinik behandelt wurde.

Die Person mit dem Messer erhielt nun von zwei Personen Schläge ins Gesicht, wodurch er derart verletzt wurde, dass er in einer Hamburger Klinik stationär behandelt werden muss. Weiterhin wurde dem Beschuldigten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe in der Klinik eine Blutprobe entnommen, um den Grad der Alkoholisierung beweiskräftig dokumentieren zu können.

Die weiteren Umstände müssen nun durch die Ermittlungen beim Polizeirevier Pinneberg geklärt werden. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung mittels Waffe eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell