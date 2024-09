Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Unbekannter Täter entwendet Geldbörse bei Einbruchstat und bricht die Tatbegehung dann ab - Polizei sucht Zeugen

Bad Bramstedt (ots)

Am Dienstag, (17.09.2024) ist es zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Bimöhler Straße gekommen. Nach Einschätzung der aufnehmenden Beamten scheint der Täter die Tatausübung abgebrochen zu haben.

Der oder die Täter verschafften sich gegen 14.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus. Augenscheinlich wurden Schränke und Schubladen in zwei Räumen und eine Kommode im Flur durchsucht. Anscheinend wurde die weitere Tatbegehung dann abgebrochen, denn es wurden keine Hinweise gefunden, dass noch weitere Räume betreten und durchsucht wurden. Dies könnte daran liegen, dass die Bewohner nicht abwesend waren, sondern sich im Garten aufhielten und der oder die Täter diesen Umstand bei der Tatausführung bemerkt haben könnten. So kam es lediglich zum Diebstahl einer Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise von möglichen Zeugen, die am frühen Nachmittag des 17.09.2024 verdächtige Feststellungen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung der Bimöhler Straße gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

