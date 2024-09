Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte Täter bewerfen Linienbus mit Stein oder ähnlichem Gegenstand - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am Sonntag (15.09.2024) befuhr ein Linienbus der Kreisverkehrsgesellschaft Pinneberg in Elmshorn die Berliner Straße. In Höhe der Kreuzung Berliner Straße/Königstraße/Holstenstraße hörte der Busfahrer eine lauten Knall. Durch Fahrgäste wurde ihm dann mitgeteilt, dass offenbar jemand von außen einen Gegenstand gegen den Bus geworfen hatte. Hinweise auf einen Tatverdächtigen konnten nicht gegeben werden.

Als der Fahrer den Bus am ZOB anhielt, konnte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite feststellen. Eine der Scheiben war gesprungen. Der Aufschlagpunkt war bei Anzeigenaufnahme durch die Beamten deutlich erkennbar.

Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier Elmshorn geführt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04121-803-0 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell