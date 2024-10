Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.40 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch die unverschlossene Hauseingangstüre in ein Mehrfamilienhaus auf der Roermonder Straße in Schwalmtal-Amern. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (846)

