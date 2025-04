Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Foto, das im Rahmen eines Geschwindigkeitsverstoßes aufgenommen wurde, fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach einem tatverdächtigen Autodieb.

Der aktuell unbekannte Mann wird dringend verdächtigt, am Montag, 10. Februar 2025, gegen 21.15 Uhr, auf dem Hinterhof eines Imbisses an der Neumarktgasse in der Altstadt einen weißen VW Golf gestohlen zu haben. Der 31-jährige Autobesitzer aus Gelsenkirchen bemerkte kurze Zeit später den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Am Dienstag, 11. Februar 2025, um 3.27 Uhr, wurde der Tatverdächtige als Autofahrer in dem gestohlenen Auto an der Wakefieldstraße in Herne im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt. Einen Tag später, am Mittwoch, 12. Februar 2025, wurde der gestohlene Wagen abgestellt in Gelsenkirchen wieder aufgefunden.

Das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/165116

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell