LPI-J: Auch auf dem Dorf gelten Gesetze

Jena (ots) - Zu einem Gerangel kam es am Mittwochmittag in einem Verbrauchermarkt in der Karl-Marx-Allee. Zuvor hatte ein 25-georgischer Langfinger den Markt betrete. Hier öffnete dieser die Verpackung von Kopfhörern, setzte diese sodann auf und wollte sich aus dem Markt begeben. Ein Detektiv nahm den Sachverhalt wahr und stellte den Mann zur Rede. In Folge dessen schlug der 25-Jährige dem 41-jährigen Detektiv gegen die Brust. Dieser wiederrum brachte den Täter zu Boden ...

