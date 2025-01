Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter - Betrug

Zella-Mehlis (ots)

Betrüger riefen Montagnachmittag einen Senior aus Zella-Mehlis an und gaben sich als Mitarbeiter seiner Bank aus. Der Rentner gab am Telefon sowohl die PIN für seine EC, als auch seine Visa Karte an. Wenig später übergab er beide Karten an seiner Wohnanschrift an den vermeintlichen Mitarbeiter. Der Senior stellte kurz darauf fest, dass 500 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren, erkannte dadurch den Betrug und sperrte seine Bankkarten, sodass vermutlich kein weiterer Schaden eintrat. Seien Sie wachsam und misstrauisch. Teilen Sie nie Fremden Ihre PIN oder persönliche Codes für Online-Banking mit und übergeben Sie niemals Ihre Bankkarten an Ihnen unbekannte Personen! Im Zweifelsfall rufen Sie die Polizei unter der Rufnummer 110.

